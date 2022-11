SAVOIA Americano Rosso | il vino aperitivo vegano | per il World Vegan Month sposa una cucina plant-based e protegge il mare nostrum

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) - In occasione del mese dedicata al, ilpresenta un progetto per celebrare il legame con il territorio in collaborazione con la Chef divegetale Marzia Riva e l'associazione di salvaguardia ambientalevivo. Milano, 4 novembre 2022.e 100% naturale, consapevole dell'importanza della qualità a tavola e del rispetto del territorio, porta avanti la sua missione green sostenendo un progetto speciale per la salvaguardia delconvivo. E abbraccia lavegetale e gourmet della Chef milanese Marzia Riva, cuoca, ...