Sanità Lazio | martedì 8 convegno su Pnrr e cure domiciliari

Accordo Pd - M5S per il candidato alla Regione, Calenda: "Letta deve smentire" E non a caso ... L'assessore allainoltre è già conosciuto praticamente da tutti essendo stato per oltre due ...Carlo Calenda ha proposto al Pd un'alleanza nella corsa alla Regione, abbandonando l'idea del campo largo per convergere, insieme, sul nome dell'assessore alladel, Alessio D'Amato. "Il campo largo non è mai esistito. Peraltro i 5S, che si oppongono al termovalorizzatore e ad ogni infrastruttura nel, non lo vogliono fare. Abbiamo proposto ...