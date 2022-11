Sangiuliano a Napoli | Qui potenzialità enormi Manfredi | Con il ministro rapporto fattivo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Bisogna lavorare per rendere attrattivo il sud.ha, qui dovrebbero venire a vivere gli stranieri”. Lo dice ildella Cultura, Gennaro, ospite della seconda edizione di CasaCorriere Festival, appuntamento organizzato al Palazzo Reale diper festeggiare i 25 anni di vita del Corriere del Mezzogiorno. “Qui abbiamo una cosa drammatica – afferma-: io ho insegnato fino a poco fa alla Luiss e tanti ragazzi meridionali, vedendo un professore meridionale, hanno chiesto di fare la tesi con me. Tanti giovani bravi, preparati che però non progettano in futuro un ritorno nel loro territorio. Ragazzi calabresi, lucani che sono stati a Londra a Milano e ora nessuno pensa di tornare nella propria terra. Perché questo? ...