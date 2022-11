San Siro | Vittorio Sgarbi insorge | “Il Meazza non si tocca | lo dice la legge”

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Ilnon sie non loma è la”. Questo il parere del nuovo sottosegretario alla cultura,, in un’intervista all’Ansa nella quale ha parlato del possibile abbattimento di San: “E’ del ’26, sarebbe come buttare giù l’Eur a Roma quindi è naturalmente vincolato perché il vincolo sarebbe automatico oltre i 70 anni, non si può buttare giù. Se serve un vincolo lo metterò. Ma non occorre un vincolo per salvarlo se mai servirebbe una decisione del ministero per dire abbattetelo e non arriverà mai. Dal ministero non arriverà mai”. SportFace.