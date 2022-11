San Siro | Salvini | “Comune Milano ha perso troppo tempo | si scelga subito o si vada a Sesto”

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Ildiha già fatto perdere, alle società e ai tifosi. Siil nuovo San, oppure si!”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, commentando le recenti vicende che riguardano il destino dello stadio Meazza, in un attacco al sindaco diBeppe Sala e all’immobilismo che sta riscontrando in questi passaggi burocratici essenziali per individuare la strada migliore per il nuovo San. SportFace.

Un messaggio che non farà piacere a Milan e Inter: "Il Meazza non si tocca e non lo dice Sgarbi, è la legge". Lo ha dichiarato oggi il neo sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi."è del '26, sarebbe come buttare giù l'Eur a Roma, quindi è naturalmente vincolato perché il vincolo sarebbe automatico oltre i 70 anni, non si può buttare giù. Se serve un vincolo lo metterò.Uno di questi è stato raggiunto proprio mercoledì scorso, conquistando l'accesso agli ottavi di Champions League dopo 9 lunghissimi anni, battendo il Salisburgo con un sonoro 4 - 0 a. ...Il neo sottosegretario alla Cultura: "Lo stadio è del 1926, c'è un vincolo automatico. Capisco il sindaco Sala ma questo errore non si farà" ...Milan e Inter continuano a lavorare fianco a fianco per costruire uno stadio insieme a San Siro, ma ci sono tanti ostacoli. Ora è in corso il dibattito pubblico a Milano e tale fase terminerà il 18 ...