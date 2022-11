Rugby | Vittoria Assicurazioni nuovo sponsor di maglia della Nazionale italiana maschile

(Di venerdì 4 novembre 2022) Roma, 4 nov. - (Adnkronos) - La Federazionehanno ufficializzato unaccordo diship che vedrà la Compagnia in qualità didiSquadramaggiorediin occasione delle Autumn Nations Series 2022. A partire da sabato 5 novembre il rinomato logoCompagnia apparirà sulla divisa ufficiale e accompagnerà gli atleti azzurri nelle sfide che affronteranno in campo negli incontri contro Samoa (Padova, 5 novembre), Australia (Firenze, 12 novembre) ed i Campioni del Mondo del Sudafrica (Genova, 19 novembre) nella finestra che apre la stagione ...

OnRugby

Assicurazioni e' il nuovo sponsor di maglia della Nazionale italiana di. Dopo l'accordo di sponsorizzazione firmato lo scorso luglio, la Federazione italianaAssicurazioni hanno siglato un nuovo accordo che vedra' il nome della compagnia sulle maglie degli Azzurri in occasione delle Autumn Nations Series 2022. In particolare, il logo della ...ITALIA - SAMOA Italia: 15 Tommaso Allan; 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Monty Ioane; 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney; 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Manuel ... Vittoria Assicurazioni sarà lo sponsor di maglia della Nazionale Italiana per le Autumn Nation Series Roma, 4 nov. – (Adnkronos) – La Federazione Italiana Rugby e Vittoria Assicurazioni hanno ufficializzato un nuovo accordo di sponsorship che vedrà la Compagnia in qualità di sponsor di maglia della Sq ...L’Italia ha rialzato la testa dopo anni difficili: la vittoria di quest’anno a Cardiff ... ma siccome non potevo più cambiare squadra dopo ottobre, sono passato al rugby perché nella mia scuola media, ...