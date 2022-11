Rugby | Italia-Samoa Maglie azzurre con i nomi dei giocatori | è la prima volta nella storia

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 novembre 2022), primo impegno dell’Italnell’Autumn Nations Series 2022, porterà in dote un cambiamento a suo modo storico per la nazionale azzurra. Per lainfatti iavranno il proprio nome scritto sul retro della maglia, sopra al numero. A spiegare questa decisione è stato il presidente della FIR, Marzio Innocenti: “L’aggiunta deisul retro della maglia è un ulteriore strumento di identificazione con le nostre Nazionali per la nostra comunità e per il nostro pubblico – ha spiegato il numero uno della Feder– La maglia azzurra è il simbolo del legame tra i vertici e la base delno, vogliamo che il pubblico si identifichi sempre più con idurante ...