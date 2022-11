Rovereto. Chiara Santoli muore schiacciata da una mucca a Custoza

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tragedia sul lavoro in Veneto., nativa di(Trento), è mortada unache stava visitando in una stalla di(Verona). La veterinaria aveva 25 anni e si era laureata alla facoltà di medicina e veterinaria dell’Università di Padova. In base ad una prima ricostruzione,è deceduta all’istante, per trauma da schiacciamento. La veterinaria trentina è stata colpita dall’animale nel piccolo allevamento di bovini all’interno dell’agrigelateria “Corte Vittoria”, un agriturismo dove viene prodotto latte, trasformato poi in formaggi, yogurt e gelati. La professionista è caduta restandotra la ringhiera e il box della stalla, dopo il movimento improvviso del bovino.