Roma | zuppa sul quadro di Van Gogh Sangiuliano | ' Atto ignobile | reato punito gravemente'

Quattro militanti del movimento ecologista 'Ultima Generazione' hanno imbrattato con unadi verdura l'opera 'Il seminatore' esposta ...Un'informativa dei carabinieri è attesa in Procura a. Se dovessero essere accertati danni gli ... 'Oggi,di verdura sul 'Seminatore' di Van Gogh. Agiamo per amore della vita, dunque per amore ...Stefania Morosi, 45 anni, mamma italiana che vive a Londra, fa parte del movimento ambientalista radicale. Che blocca il traffico e insozza le opere d'arte i più famose del mondo. Facendo infuriare tu ...Azione degli ambientalisti di Ultima Generazione alla mostra di Van Gogh a Roma. Alcuni militanti del movimento ecologista hanno imbrattato con una zuppa di verdura l’opera «Il seminatore»… Leggi ...