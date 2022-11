Roma | Mou la ribalta nel segno di Pellegrini e Zaniolo | ok in Europa League

(Di venerdì 4 novembre 2022) Mourinho la, fa ventidue, e i fan dellafanno festa. I giallorossi si regalano l’ok per i play-off disuperando in rimonta il Ludogorets con un grandee due rigori perfetti di. Per lo Special One è la 22° volta oltre i gironi: a fine primo tempo inisti erano sotto 0-1 dopo un tiro dalla distanza di Rick. Fuori i deludenti Belotti e Camara, dentro Volpato e. Dopo tre parate di Padt il numero 22 si guadagna i due rigori checalcia in modo esemplare sotto la Sud. Poco prima brividi forti per il gol annullato a Nonato. L’arbitro è corso al Var.firma il tris. L'articolo proviene da Italia Sera.

Nicolò Zaniolo si è soffermato sul momento personale e su quello della Roma: 'Siamo forti, tutti ...' - Poi le parole speciali per José: 'Mourinho mi ha chiesto di entrare e spaccare la partita, per ...' Mourinho provoca la Lazio dopo la qualificazione per i playoff di Europa League e la retrocessione dei rivali in Conference: il derby della Capitale ...