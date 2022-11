Roma | macchina sosta dal 2012 nello stesso parcheggio di Monteverde

(Di venerdì 4 novembre 2022) In alcune zone di, dove soprattutto è difficile trovare posto auto, è facile ricordarsi quali auto sono sistemate in. E’ particolarmente semplice anche a, noto quartiere dov’è complesso parcheggiare in strada e dove unasi nota subito seda più giorniposto. Qui, è il caso di un’automobile in particolare, che addirittura da un decennio sarebbe parcheggiataposteggio a strisce bianche. Il mistero di questaPremesso che ognuno fa quello che meglio crede dell’autovettura, la faccenda legata a questaè diventata di dominio pubblico nel quartiere. Non fosse che parliamo di, ...

ilmessaggero.it

- 'La pace è un valore da coltivare e preservare e, più che mai, l'odierna aggressione ... Guido Crosetto , il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato piazza Venezia in, ...... il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato piazza Venezia in, per ... Guido Crosetto , alla cerimonia alla stazione Termini che ricorda l'anniversario dell'arrivo a, nel ... Roma, a Monteverde il mistero dell'auto parcheggiata da 10 anni nello stesso posto: non si è mai mossa L'impatto è avvenuto nel tratto tra Arenzano e Pra' in direzione Genova. Coinvolti un camion e due auto in galleria, coda chilometrica a partire da Arenzano ...Cronaca nazionale Roma - 04/11/2022 11:12 - La cerimonia per la festa delle Forze armate si è chiusa con l'inno di Mameli. Poi accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, ...