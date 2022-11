Roma | ladro ‘vanitoso’ | ruba creme e gel per capelli | poi fugge

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ci teneva troppo alla sua persona, alla cura di se stesso. E così ha pensato bene ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, di fare ‘irruzione’ in un negozio di cosmetici di via Casilina e di aggirarsi tra gli scaffali, tra una crema viso e un gel per i. Nulla di strano, tutto normale, se non fosse che l’uomo dopo aver racimolato un po’ di prodotti, li ha prima messi all’interno della sua tracolla, poi ha tentato la fuga. Senza pagare. Rapina in un negozio di via Casilina L’uomo, un cittadino del Bangladesh di 40 anni, ha prima messo insieme un bel po’ di prodotti per la cura del corpo, poi ha cercato di uscire oltrepassando le casse senza pagare. Pensava di farla franca, di aggirare tutti. Ma si sbagliava. I dipendenti del negozio lo hanno visto e lo hanno bloccato e inseguito, mentre lui tentava di scappare a piedi. E nella fuga ha strattonato e spintonato chi, ...