Roma | in fiamme l’alloggio del clochard sotto al III Municipio FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 novembre 2022) Viveva lì,gli archi del III, passava le giornate a scrivere, non chiedeva nulla a nessuno e da come raccontano i residenti, che lo incontravano spesso, non infastidiva i passanti. ‘Era innocuo’, dicono. E leche nella notte, intorno alle 2.30, hanno distrutto il suo giaciglio di fortuna, hanno allarmato tutti: c’è chi è convinto che dietro ci sia qualcuno che abbia voluto addirittura uccidere il senzatetto, ma la Polizia e i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, non hanno trovato tracce di dolo. E l’incendio sembra essere accidentale. Distrutto il giaciglio delnel IIIAveva messo insieme un bel po’ di cose personali e aveva creato lì,la sede del III, la sua ‘casa’. Senza tetto e all’aria aperta, visibile ...