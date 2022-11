Roma caput pacis | domani nella Capitale la marcia contro la guerra

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 novembre 2022) Mezzogiorno… di pace. Inizia il conto alla rovescia per il corteo Cessate il fuoco subito, negoziato per la pace!, organizzato dalla Rete italiana per il disarmo che attraverseràle strade dida Piazza della Repubblica a Piazza San Giovanni. Unaper la pace per chiedere lo stop immediato del conflitto in Ucraina e la messa al bando delle armi nucleari.laper la pace per chiedere lo stop immediato del conflitto in Ucraina e la messa al bando delle armi nucleari Il ritrovo è fissato alle 12 in piazza della Repubblica, da dove il corteo partirà alle 13 in direzione piazza San Giovanni in Laterano: l’arrivo è previsto per le 15, quando inizieranno gli interventi dal palco, su cui si avvicenderanno i rappresentanti delle organizzazioni promotrici, ...