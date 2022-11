Rocca Priora Venerdì 4 Novembre per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini il Comune terrà il primo degli eventi a lui dedicati nella Biblioteca comunale

CastelliNotizie.it

Calcio 2022 - 2023 Promozione Lazio Girone D Squadra Città di Valmontone Il Valmontone ha frenato in casa contro ilRdP. Un pareggio, nel quarto turno del girone D , per zero a zero al termine di una partita combattuta. Le parole di Amico A commentare il pareggio dei giallorossi è Matteo Amico, ...Valmontone -pari a reti inviolate Finisce zero a zero la sfida del Comunale fra Valmontone eRdP. Protagonisti di giornata i due portieri. Il primo a prendersi la scena è ... Rocca Priora – 3° Trail dei Santi, un grandioso successo tra sport e natura Meteo per Venerdì 4 Novembre 2022, Rocca Priora. Giornata caratterizzata da temporali e schiarite, temperatura minima di 7°C e massima di 14°C ...ROCCA PRIORA (politica) - Il plauso del consigliere regionale dei Verdi alla Sindaca Anna Gentili, alla vicesindaca Carmen Zorani e al consigliere Milco Rufini “Pochi giorni fa a Rocca Priora si è ...