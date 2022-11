Rispunta Casarini | il paladino delle Ong | ha capito che l’aria è cambiata e attacca il ministro Tajani

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Rieccolo Luca. Il capomissione di Mediterranea Saving Humans, già leader dei disobbedienti, torna sulle barricate perre le politiche del governo in tema di migranti. Lo fa con il solito tono aggressivo che non ammette repliche. A finire sott’attacco questa volta è ildegli Esteri, Antonioche ieri durante un incontro con la sua omologa tedesca ha affrontato il temanaviong. La Farnesina vuole informazioni dettagliate. «Chiediamo che tutte le navi che raccolgono persone in mare, giustamente perché questo prevede il diritto di navigazione – ha detto il– quando chiedono di attraccare in un porto italiano devono dirci chi c’è a bordo, quanti sono, da dove vengono, ci serve una relazione completa sulle persone, questo ...