“Risorse per oltre oltre 30 mld di euro fino a fine 2023 per far fronte alla crisi energetica” | annuncia la Meloni

Leggi su italiasera

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Sono30 miliardi diper far“, questo l’esordio della premier Giorgia, incontrando i media nella conferenza stampa, seguita al Cdm che stasera ha dato il via liberanota di aggiornamento al Def. In sostanza, ha aggiunto Giorgia, “Riusciamo per il 2022 a liberare circa 9,5 miliardi che vorremo utilizzare sul caro energia“. La: “Il prezzo del gas sta scendendo, anche per la presa in carico della Ue, ma dobbiamo dare segnali seri e metterci in sicurezza” Ma non solo, come ha tenuto ad informare la presidente del Consiglio, “Il 24 novembre ci sarà un nuovo consiglio dei ministri dell’Energia, abbiamo molto acceso i ...