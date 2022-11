Riciclo vecchi maglioni e realizzo Addobbi e regali natalizi di tendenza 20 idee chic!

... dagli abiti ai vinili, fino alle soluzioni d'arredo, i gioielli,cartelli stradali, ... perché nulla più del "second hand" garantisce ile quindi l'ecosostenibilità. Per le giornate del ...L azione dell individuo, nel corretto, diventa fondamentale quando diventa azione della ... Si tende a non buttare per esempio pc e telefoni. "Prima di tutto è perché non sappiamo dove e ...Oltre 10 anni di ricerca e sviluppo hanno portato alla realizzazione di vele che vincono in regata, durano nel tempo, sono a bassa emissione CO2 in fase di produzione e al temine della loro vita ...Le tecnologie applicate all'industria del riciclo dei rifiuti attraggono investimenti: 91 milioni di dollari per AMP Robotics, pioniera nell'uso di AI e robotica per il settore, 18 milioni per Cruz Fo ...