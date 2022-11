Riccardo Scamarcio è Caravaggio nel nuovo film di Michele Placido

(Di venerdì 4 novembre 2022)è il protagonista deldi: l'attore veste i panni delè stato scelto daper interpretare, in una pellicola, uno dei geni che hanno fatto la storia della cultura italiana: Michelangelo Merisi, detto il, pittore barocco tra i più importanti esponenti della corrente naturalistica moderna. Ilsi intitola "L'ombra di", in tutti i cinema d'Italia a partire da ieri., che oltre a dirigere ilsi è anche cimentato come attore, interpretando il ruolo del cardinal del Monte, ha voluto rendere omaggio ...

Film al cinema a novembre 2022 Attualmente in sala troviamo: Il mio vicino Adolf di Leon Prudovsky; L'ombra di Caravaggio di Michele Placido, con protagonista; R agazzaccio , ...È uscito al cinema L'ombra di caravaggio , il film di Michele Placido con, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni, Lolita Chammah. Ce ne parla Francesco Alò in una nuova video recensione che potete vedere qui sopra! ...I due attori sono venuti ospiti in redazione per raccontarci "L'ombra di Caravaggio", la pellicola diretta da Michele Placido con Riccardo Scamarcio attualmente in programmazione nelle sale italiane ( ...Film al cinema da non perdere a novembre 2022, un mese ricco di uscite interessanti, alcune della quali molto attese.