Riccardo Milani racconta Gigi Riva | ' Così Rombo di Tuono è diventato un film'

Ci ha messo vent'anni per convincerlo. Il corteggiamento più lungo e più pudico della storia. Da manuale dell'amor cortese. Discrezione, grazia, perseveranza. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...Si torna alla formazione tipo, con Cancellotti eterzini, Mora e Gyabuaa in mediana e i due ... In difesa si rivedràBrosco in tandem con Boben. L'ex centrale del Vicenza non fa drammi ...Riascolta Euro antipasto di Derby di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Gigi Riva, il mitico uomo immagine del Cagliari scudettato, ha rilasciato una lunga intervista per il “Venerdì” di Repubblica a tre giorni dall’uscita di “Nel nostro cielo un rombo di tuono”. L’opera ...