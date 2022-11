Regionali nel Lazio | scintille nel centrosinistra Calenda | «Il nostro nome è Alessio D’Amato | ma senza i 5 Stelle in coalizione»

È questo il piano rivelato oggi all' Ansa dal leader di Azione Carlo Calenda in vista delle prossime elezioniLazio , dove il Terzo polo ha deciso di puntare sull'attuale assessore alla ...Si terranno2023. Di qui lo sfogo su Fb di Nicola Zingaretti, deputato Pd e presidente ... Così accade che mentre per lei partiti del centrosinistra corrono divisi, per manifestare in ...Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta settimanale sui social ...ASCOLI - L'obiettivo è arrivare a uno studio di fattibilità per la tratta ferroviaria Ascoli-Antrodoco, che fa parte del progetto complessivo della Ferrovia Salaria. Per ...