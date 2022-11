Razzo cinese in caduta libera | l' Italia è fuori pericolo | ecco dove si è schiantato

IlLong March B non è più un pericolo. Questa mattina era giunto l'allarme da parte della Protezione Civile : 'C'è una remota possibilità che frammenti di un lanciatore spazialeche ...AGI - 'Fare bene attenzione', invitava ancora questa mattina il Washington Post, perché un altropuò abbattersi sulla Terra e caderci in testa. Sono possibilità scarse, ma tuttavia l'allarme degli esperti è suonato anche come una condanna della scelta di abbandonare al proprio ...Il razzo cinese Long March B non è più un pericolo. Questa mattina era giunto l'allarme da parte della Protezione Civile: «C'è una ...Circa 22 tonnellate per 30 metri di lunghezza, praticamente un palazzo di 10 piani: sono queste le dimensioni del razzo cinese che sta per impattare sulla Terra. E non un razzo… Leggi ...