Aboubakar, deputato di Verdi - Sinistra italiana, ha espresso la sua totale contrarietà a proposito della norma anti '' scritta dal governo Meloni e approvata dal Quirinale, definendola ...... modifica il dl sicurezza anti -e fa saltare la sospensione delle multe per i non vaccinati. Oggi sono con noi, in ordine di scaletta: Aboubakar(deputato di Alleanza Verdi e Sinistra)... Rave, Soumahoro (Ev): “Il decreto è incostituzionale, combatteremo dentro e fuori dell’aula” Soumahoro: «Combatteremo dentro e fuori l'Aula con tutti gli strumenti democratici della nostra Costituzione. Saremo un Presidio di Libertà e di Giustizia».