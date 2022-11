Raoul Bova e Serena Autieri beccati di nuovo insieme | Ci sarà da ridere

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 4 novembre 2022)avvistati sui social per un evento speciale: ecco dove li rivedremo a partire dal 17 dicembre. A partire dalla metà di novembre sul grande schermo ritorneranno le pellicole a tema natalizio ma questa volta il regista Alberto Ferrari ha lanciato un'idea tutta nuova. Protagonisti delfilm di Natale in uscita in tutte le sale italiane sonoma non mancheranno altre star del cinema italiano. Scopriamo cosa nasconde ilprogetto dei due attori e perché sembra uno di quei film assolutamente da non perdere. Finalmenteè ritornato sul grande schermo dopo l'esordio in Don Matteo della scorsa stagione in cui ha ...