Ranking UEFA per Club | l’Inter sale al 14° posto

Commenta per primo Dopo il successo con il Ludogorets la Roma ora si trovaal 12esimo posto nelcon 85 punti mettendosi alle spalle club importanti come Borussia Dortmund, Inter, Arsenal e Napoli tra le tante . Ad un solo punto di distanza l'Atletico Madrid di Simeone che, complice ...Un grande risultato per il club giallorosso che con i tre punti di ieri si è qualificato per i playoff di Europa League ma ha anche scalato posizioni nel. Il club di Trigoria ora si ...Con la convincente vittoria di Riga si chiude la fase a gironi della Conference League per la Fiorentina ed è tempo quindi di primi bilanci per la società gigliata: bilanci in termini ...Il ko con il Feyenoord, che ha portato alla retrocessione in Conference League, ha delle conseguenza anche sul ranking Uefa della Lazio Il ko con il Feyenoord, che ha portato alla retrocessione in Con ...