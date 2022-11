Quote Milan-Spezia | per i bookie non c’è gara E Leao ha un conto aperto

Dopo il passaggio del turno in Champions League ilvuole vendicare la sconfitta di Torino. Contro lo Spezia, sempre sconfitto fuori casa, lepremiano nettamente i rossoneri dati a 1,22 ...Tra le big ad avere la giornata sulla carta più facile sarà il, favorito a 1,20 sullo Spezia (13,80). Tornerà invece in campo stasera l'Udinese, che dopo quattro giornate senza vittorie cerca ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...ROMA - Prima la vittoria con il Verona, poi quella con il Ludogorets in Europa League. La Roma riprende slancio in vista del derby contro una Lazio ...