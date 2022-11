' Quarto Grado' | questa sera alle 21 25 su Rete 4 | il caso di Liliana Resinovich

", questa sera alle 21.25 su Rete 4 un nuovo appuntamento con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di ...T (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2 La scelta di Maria (film tv), in onda dalle 21.20 su Rai 3(talk show, cronaca), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Viola come il mare (fiction ...Stasera in tv , venerdì 4 novembre , a partire dalle ore 21.25 su Rete 4 , nuovo appuntamento con Quarto Grado , il programma che si ...“Quarto Grado”, questa sera alle 21.25 su Rete 4 un nuovo appuntamento con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.