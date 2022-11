Putin | battuta choc sugli ucraini | Cosa fanno al ristorante VIDEO

Leggi su iltempo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il presidente russo Vladimirè arrivato sulla Piazza Rossa per la Giornata dell'Unità Nazionale e ha scambiato qualche parola con i sostenitori presenti. Nell'occasione ha affermato che il confronto con il "regime neonazista" dell'Ucraina era "inevitabile" aggiungendo che la Polonia aveva il sogno di "inghiottire parti" del Paese. Il presidente si è dilungato sul popolo ucraino. Per l'Occidente "è come se glinon esistessero. Vengono gettati in una fornace, e basta" ha detto in occasione del 10° anniversario della restaurazione della Società Storica Russa e della Società Storica Militare Russa. Parlando con i sostenitori ha fatto anche unache è iniziata girare, insui socia. La differenza tra i profughiche sono andati in Europa e quelli che sono venuti in Russia è ...