Pupi Avati | malore sul set a Bologna | paura per il regista | ricoverato per uno scompenso cardiaco Ecco come sta

colto da malore sul set del suo ultimo film . Mercoledì a Bologna è stato ricoverato per uno scompenso cardiaco. Paura durante le riprese, quando il regista ha improvvisamente avuto un ...... tra cui UNESCO e Ministero per i beni culturali e ambientali e collaborazioni della troupe con RAI e nomi del calibro die Gigi Proietti. Le riprese attualmente in corso si concluderanno ...Sono ore di grande apprensione per il regista Pupi Avati che, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, sarebbe ricoverato in ospedale a causa di uno scompenso cardiaco accusato sul set.Pupi Avati colto da malore sul set del suo ultimo film. Mercoledì a Bologna è stato ricoverato per uno scompenso cardiaco. Paura durante le riprese, quando il regista ha ...