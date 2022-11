PROTEGGITI ONLINE | 10 CONSIGLI IMPORTANTI

Leggi su analisideirischinformatici

(Di venerdì 4 novembre 2022) 10 modi per rimanere al sicuroNon è un segreto che Internet possa essere un luogo pericoloso. Con tutto il tempo che trascorriamoe la quantità di informazioni che pubblichiamo, gli hacker hanno escogitato vari attacchi per rubare denaro e informazioni. Innumerevoli truffe e attacchi di phishing sono in attesa di vittimizzare gli utenti ignari. Anche gli hacker usano marchi famosi per ingannare le persone. Un esempio di questi sono le truffe di Amazon . Tuttavia, con alcune semplici precauzioni, puoi stare al sicuroe proteggere il tuo computer e le tue informazioni personali. Questo post del blog discuterà dieci modi per rimanere al sicuro. Segui questi suggerimenti e sarai in grado di navigare sul Web in tutta tranquillità. 1. Mantieni aggiornati il ??software e il sistema ...