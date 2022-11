Profagri | cento meli per far crescere la tutela agroalimentare

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Mette radici all’interno della sede di Salerno delil progetto ”Melaviglioso” promosso dalla Proloco di San Mango Piemonte e finanziato dalla regione Campania. Nel campo agricolo di pertinenza della scuola diretta da Alessandro Turchi , nel mix che da sempre guida il percorso didattico di questa scuola, ovvero tra innovazione tradizione, si è proceduto alla piantumazione dialberi di melo. L’iniziativa promossa in collaborazione con l’amministrazione comunale di San Mabgi, per la quale era presente il sindaco, il Gal Colline Salernitane e Cna Pensionati mira allae alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari tipiche come la mela, ma anche più in generale sensibilizzare i giovani ad ampliare le proprie conoscenze alimentari riscoprendo culture tipiche territoriali ...