Prime pagine 4 novembre | Inter | Lukaku quanto mi costi? Rinnovi per Dzeko e Giroud EuroZaniolo | gli occhi della Juve

Il Post

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulledei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi venerdì 4 novembreLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulledi oggi, venerdì 4 novembre ...... in dodici giornate, ha già affrontato sette dellenove in classifica; otto con la sfida col Parma di Pecchia . Benedetto Giardina, sulledel Giornale di Sicilia, analizza il dato per ... Le prime pagine di oggi "Napoli ti fermo io" si legge su La Gazzetta dello Sport in primo piano in vista della sfida di Bergamo. Ma non solo ..."Mercante di sogni" è il nuovo romanzo di Sveva Casati Modignani edito da Sperling & Kupfer. Disponibile nelle librerie soltanto da qualche settimana, il libro è già fra i più venduti in Italia. Scopr ...