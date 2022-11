Possiede squadre | diritti tv | la Coppa Davis | El Paìs racconta Piqué il calciatore-azienda

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 novembre 2022) Giocatore, gran giocatore. Ma anche un abilissimo uomo d’affari. Un connubio che nel calcio viene vissuto sempre con un certo sospetto. Uno che non investe in ristoranti o immobili, “vuol fare il furbo”, dice il pregiudizio. Elriepiloga l’altro, l’imprenditore. Nel momento dell’addio al calcio è il lato che più di ogni altro va approfondito per capire il personaggio. “L’azulgrana è sempre stato governato da un motto dell’uomo d’affari Warren Buffet: ‘Non investire mai in un business che non puoi capire, ma guarda in cosa credi fino alla fine’. Tanto per cominciare, ha comprato un ristorante, un’di bevande isotoniche, un’altradi occhiali da sole e una società di videogiochi, investimenti un po’ convenzionali per un personaggio che “voleva lasciare un segno”. Poi ha investito nello sport dopo ...