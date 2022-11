Ponte Nossa | passi avanti per il nuovo ponte sul Serio | affidata la progettazione

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 4 novembre 2022). La Provincia ha compiuto il primo passo per la realizzazione del, in sostituzione dell’attuale“De Angeli”. La Provincia di Bergamo ed il Comune di, nell’ambito degli impegni assunti con la convenzione approvata fra la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo ed il Comune di, in attuazione della D.G.R. n. XI/6047 del1/03/2022, che ha finanziato, tra gli altri, l’intervento di “Realizzazione deldi collegamento della S.S. 671 all’area produttiva” in Comune di ...