PNRR | 2000 euro a scuola per gli animatori digitali | invio CUP e progetto entro il 15 novembre Avviso

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 4 novembre 2022) Come previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, alle scuole statali sono destinate delle risorse per le azioni di coinvolgimento deglinell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del. L'articolo .