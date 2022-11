Piantedosi | rispettiamo le esigenze umanitarie ma c' è l' obbligo di assistenza dei paesi di bandiera delle navi  

(Di venerdì 4 novembre 2022) AGI - LeHumanity 1 della ong Sea Watch, con 179 persone a bordo, e la nave di soccorso RiseAbove della ong Lifeline con a bordo 95 persone, sono entrate nelle acque territoriali italiane. La prima, secondo il tracciato di Vesselfinder, fa rotta verso Catania mentre la seconda è al largo di Siracusa. Contattato da Radio Radicale, l'equipaggio di quest'ultima ha affermato: "Abbiamo richiesto un medevac, purtroppo le condizioni a bordo ci costringeranno ad entrare in porto molto presto".(br) Le condizioni meteo al largo della Sicilia sono molto peggiorate nelle ultime ore e per le prossime ore è prevista una tempesta, con onde alte fino a sei metri. "Vedremo che cosa succede, questa è una partita. Nel frattempo è successo che a Bruxelles ci sono stati dei contatti, c'è stata la Francia che ha fatto una prima apertura molto importante di accettare la possibilita' ...

