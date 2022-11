Piantedosi | ' La Humanity 1 in rada per accogliere minori e malati poi gli altri tornano in alto mare'

(Di venerdì 4 novembre 2022) Si sono subito fatti riconoscere nella loro convinzione che fare propaganda sulla pelle della povera gente porti consensi come ai funesti tempi del Papeete. Sul tema migranti il ministro dell'Interno, ...

... nessun dubbio" Migranti, Casarini: "Basta propaganda, nessuna marea umana" Migranti, cosa ha chiesto Meloni a Bruxellesha affermato che la nave tedesca1 - che trasporta 179 ..."A1 che sta entrando nelle acque territoriali davanti a Catania viene imposto di fermarsi in ... Difesa, Infrastrutture) sulle navi Ong: a parlare è il ministro dell'Interno, Matteo...Il provvedimento del governo Meloni per la Humanity 1 e le altre imbarcazioni. "Ci faremo carico di chi ha bisogno, ma l'obbligo di assistenza spetta ai Paesi di bandiera" ...ROMA (ITALPRESS) – “Noi riteniamo che è un problema che va condiviso con i paesi di bandiera. Riteniamo che in ossequio a principi di ...