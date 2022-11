(Di venerdì 4 novembre 2022) Le Eagles volano sempre più in alto.vince il Thursday Night che apre la nona giornata Nfl e conquista l'vittoria in otto partite giocate sinora. Passa 29 - 17 acontro i ...

La Gazzetta dello Sport

Le Eagles volano sempre più in alto.vince il Thursday Night che apre la nona giornata Nfl e conquista l'ottava vittoria in otto partite giocate sinora. Passa 29 - 17 a Houston contro i Texans. Non incanta, per niente. Molto ...... bene Giannis e Doncic Nelle altre partite disputate nella nottecade a sorpresa ... I Mavericks limitano Morant a 20 punti, dalla parte opposta Doncic ne32 con 10 assist e 7 ... Philadelphia infila l’ottava: Houston cade 29-17