Perugia | i convocati di Castori verso il Frosinone

TUTTO mercato WEB

A dirigere il match sarà Simone Taricone della sezione di, coadiuvato dagli assistenti ... Allenatore: David Di Michele Idell'Avellino Portieri: 1 Pane, 16 Pizzella, 22 Forte; ...Ecco perchè Crivello sarà ancora nella lista dei. Sull'out di destra difficile il rientro ... L'allenatore ha provato prima l'exsull'esterno di un attacco a tre (per non snaturare il ... Frosinone-Perugia, i convocati di Castori: prima chiamata per Abibi e Struna È in programma per venerdì prossimo a Perugia un incontro con gli Ordini dei medici di ... I presidenti avevano chiesto di essere convocati per discutere di questi e altri temi: «L’incontro – ha ...Abibi e Struna, arrivati ufficialmente nella giornata di ieri in casa Perugia, sono a disposizione per la trasferta di Frosinone. Il tecnico Fabrizio Castori ha chiamato i due acquisti ma dovrà ...