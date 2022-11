Internazionale

... un album e un tour andato anche benone stavano per. "Sei infilato dentro un vortice di ... Queste canzoni sono nate dall'esigenza di, e quando abbiamo capito che c'era sostanza a ...Lo spettatore può muoversi,tra sollecitazioni non solo visive, ma anche uditive e olfattive. La mostra è a cura di Stefano Papetti, Elisa Mori, Giorgia Berardinelli, Filippo ... Perdersi e ritrovarsi nella pianura padana - Giovanna D’Ascenzi (Foto) Il nuovo libro di Tomaso Clavarino costruisce una geografia sociale che svela una crisi nel modello di nord instancabile e produttivo. Leggi ...Juve Psg: perdersi e ritrovarsi. L'editoriale dopo la sconfitta in Champions League della squadra di Massimiliano Allegri.