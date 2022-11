Perché Carlos Alcaraz si è ritirato contro Rune a Parigi-Bercy? Entità dell’infortunio Rischio ATP Finals?

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022)si ènel corso del quarto di finaleHolgeral Masters 1000 di. Il fuoriclasse spagnolo ha alzato bandiera bianca nel corso del tie-break del secondo set a causa di un dolore agli addominali. Il tennista numero 1 al mondo aveva perso il primo set per 6-3 e nella seconda frazione era riuscito a trascinare il danese al tie-break, dove però era si trovava sotto per 3-1 prima di abbandonare il campo., vincitore degli US Open, frena così la sua corsa sul cemento indoor della capitale francese e ora bisognerà capire l’di questo infortunio: riuscirà a partecipare alle ATP, che scatteranno il prossimo 13 novembre a Torino? Il 19enne è ...