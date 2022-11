Pensioni | da quota 41 a quota 102 Ecco come cambieranno - Economia - quotidiano net

(Di venerdì 4 novembre 2022) La ministra Calderone annuncia che il governo sta studiano un pacchetto di proroghe per evitare lo scalone che scatterebbe dal primo gennaio ...

La ministra Calderone annuncia che il governo sta studiano un pacchetto di proroghe per evitare lo scalone che scatterebbe dal primo gennaio ...Riforma delle, allo studio41 . Il lavoro e la sicurezza, le modifiche sul Reddito di Cittadinanza senza lasciare indietro i più fragili che non possono avere un'occupazione e, subito, un primo ...La ministra Calderone annuncia che il governo sta studiano un pacchetto di proroghe per evitare lo scalone che scatterebbe dal primo gennaio 2023 ..."Bisognerà poi intervenire con un riforma di sistema", spiega il ministro del Lavoro dopo l'incontro con le parti sociali ...