Papa Francesco in Bahrein contro “il riarmo e la bestemmia della guerra”

(Di venerdì 4 novembre 2022) ROMA –è stato accolto dal re delHamad ben Issa Al-Khalifa e dallo sceicco Ahmed al-Tayeb, grande imam di Al-Azhar, istituzione rispettata dall’islam sunnita, nel corsochiusura del Forum per il dialogo interconfessionale tra Oriente e Occidente, nel secondo giorno del suo primo viaggio nel Regno del Golfo. E se il messaggiosera precedente era diretto al rispetto dei diritti umani e allo stop alla pena di morte, venerdì ilha rivolto “un nuovo accorato appello per l’Ucraina” e una preghiera affinché siano avviati “seri negoziati di pace”. Nel suo discorso di chiusura davanti ai rappresentanti islamici riuniti in, Bergoglio ha espresso ancora una volta il suo “no” alla, affermando che “l’uomo ...

Storico atterraggio diin Bahrein, dove il Pontefice è arrivato per il suo trentanovesimo viaggio apostolico internazionale e per la prima visita di unin quella terra. Il Santo ...ANDREA TORNIELLI Anche se qui ad Awali, nel quartier generale del re del Bahrein, siamo ben distanti dal sanguinoso conflitto scoppiato nel cuore dell'Europa cristiana,è tornato a chiedere la fine della guerra in Ucraina. L'isola nel Golfo è lontana dall'Europa dell'Est, ma vicina allo Yemen, un altro dei "pezzi" di quell'unica Terza guerra mondiale ...'Siamo qui, credenti in Dio e nei fratelli, per respingere "il pensiero isolante", quel modo di vedere la realtà che ignora il mare unico dell'umanità per focalizzarsi solo sulle proprie correnti.