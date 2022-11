Pallanuoto | World League 2022 | un super Setterosa sfiora l’impresa e viene battuto di misura dagli Stati Uniti

(Di venerdì 4 novembre 2022) Arriva la seconda sconfitta didi fila in quel di Tenerife per il, ma la Nazionale italiana difemminile dimostra di aver raggiunto un livello più che eccellente. NelleFinal dile azzurre vengono sconfitte 11-10 nell’ultima partita del Girone A. Niente da fare in chiave semifinali: domani ci si andrà a giocare i piazzamenti dal quinto all’ottavo. La banda di Carlo Silipo si è disimpegnata al meglio, trovando una gran rimonta, passando in vantaggio endo il successo come accaduto ieri con l’Olanda: l’avversario era di livello eccezionale (da segnalare qualche assenza di lusso per le campionesse del mondo), dunque il test è stato probante. Partono ...

Tutto pronto per Italia - Usa , partita valevole per il girone A della Super Final diLeague 2022 difemminile , in programma dal 2 al 6 novembre a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna. Non è bastato il cuore per battere l'Olanda (che si è imposta per 18 - 17) ma il ...SUPER FINALLEAGUE FEMMINILE 2022 Girone A : Stati Uniti 6, Paesi Bassi 3, Italia 3, Canada 0. Girone B : Spagna 6, Ungheria 3, Australia 3, Nuova Zelanda 0. 3giornata - venerdì 4 novembre 09.40 Paesi ...Pallanuoto, World League SuperFinal 2022: l'Italia esce contro gli USA, terminata 10-11. Di seguito la cronaca del match ...Il tabellone delle semifinali della Super Final di World League femminile 2022 di pallanuoto: gli accoppiamenti delle partite ...