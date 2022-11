Pallanuoto femminile | Carlo Silipo | “Partite di questo livello contro gli USA sono importanti per la nostra crescita”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il cuore non basta. Il Setterosa va vicinissimo all’impresa nella sfidale campionesse del mondo e olimpiche degli Stati Uniti e quindi non riesce ad approdare alle semifinali della SuperFinal di World League a Tenerife. Con lo score di 11-10 le azzurre sidovute arrendere, mettendo però in mostra ottime qualità. Un match tiratissimo nel quale le statunitensisempre state avanti nel punteggio nella prima parte della gara, portandosi sul 5-1. Le ragazze dihanno avuto il merito di rimanere con la testa nel confronto e grazie ai gol in sequenza di Bettini, Bianconi e Picozzistate in grado di portarsi in vantaggio sul 9-8. Un +1 mantenuto con il rigore realizzato da Marletta (10-9) a sei minuti dal termine. Poi Flynn e Roemer hanno realizzato le reti ...

Tutto pronto per Italia - Usa , partita valevole per il girone A della Super Final di World League 2022 di, in programma dal 2 al 6 novembre a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna. Non è bastato il cuore per battere l'Olanda (che si è imposta per 18 - 17) ma il Setterosa vuole continuare ...SUPER FINAL WORLD LEAGUE2022 Girone A : Stati Uniti 6, Paesi Bassi 3, Italia 3, Canada 0. Girone B : Spagna 6, Ungheria 3, Australia 3, Nuova Zelanda 0. 3giornata - venerdì 4 novembre 09.40 Paesi Bassi - Canada 11.Avezzano – Presso il Centro Italia Nuoto si sono svolti quattro giorni e due tornei di pallanuoto, uno under 12 e uno under 16, 24 squadre coinvolte, 370 ragazzi partecipanti, una lunghissima sequenza ...La diretta testuale di Italia-Usa, sfida dei gironi della Super Final di World League 2022 di pallanuoto femminile: aggiornamenti live ...