Pakistan | Khan | “Sapevo che volevano uccidermi”

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – L’ex primo ministroo Imranera a conoscenza di un complotto per ucciderlo. Lo ha detto lui stesso in un discorso alla nazione, affermando che ”il giorno prima dell’attacco ho saputo che sia a Wazirabad sia nel Gujrat avevano pianificato di”. E che la persona arrestata per l’aggressione ”non è un estremista. C’è un piano dietro il tentato omicidio e lo scopriremo”. Due sono state le raffiche di proiettili sparate contro di lui durante la marcia, ha detto, affermando che ”c’erano due persone” che hanno sparato. E se le raffiche di proiettili fossero stati sincronizzate, non sarebbe sopravvissuto. “Poiché sono caduto, penso che l’assassino abbia pensato che fossi morto ed è fuggito”, ha detto. L’ex premier ha quindi accusato il “governo e i suoi ...