Padel | Mondiali 2022 | Spagna e Argentina si sfideranno in entrambe le finali | l’Italia maschile chiude nona

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) Si è conclusa poco fa a Dubai (Emirati Arabi Uniti) un’altra giornata della sedicesima edizione del DP World – WorldChampionships, evento organizzato dall’InternationalFederation con la collaborazione della UAEPA, la Federazionedegli Emirati Arabi Uniti. Anche quest’oggi sono scese in campole squadre italiane. La nazionale femminile ha giocato del buonnella semifinale contro la temibilissima, ma alla fine ha dovuto cedere per 2-0 e ora si dovrà dunque accontentare della finale per il bronzo contro il Belgio (l’obiettivo sarà riconfermare il terzo posto dello scorso anno). I maschi, invece, hanno gestito l’impegno contro il Messico e, grazie al 2-0, si sono assicurati il nono posto in questi. Per quanto riguarda ...