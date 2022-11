Padel | Mondiali 2022 | avanzano tutte le squadre favorite | giornata positiva per l’Italia

(Di venerdì 4 novembre 2022) È terminata da poco a Dubai (Emirati Arabi Uniti) un’altradella sedicesima edizione del DP World – WorldChampionships, evento organizzato dall’InternationalFederation con la collaborazione della UAEPA, la Federazionedegli Emirati Arabi Uniti. Quest’oggi persono arrivate due vittorie: le donne hanno sconfitto agilmente la Germania per 3-0 e si sono regalate la semifinale di domani contro la temibilissima Argentina, mentre i maschi hanno battuto per 3-0 l’Ecuador e hanno così strappato il pass per la finale che metterà in palio il nono posto. Qui di seguito tutti i risultati odierni.femminile domina contro la Germania e vola in semifinale! RISULTATI DI ...

