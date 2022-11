Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 5-6 novembre 2022 | tutti i segni e le previsioni

(Di venerdì 4 novembre 2022) Cosa dicono le stelle per il prossimo fine settimana? Ce lo diceFox con le sue. ArietePer voi nati sotto questo segno sarà un fine settimana all’insegna del relax, ma vi sentirete anche piuttosto dinamici. Se sentite la necessità di fare un po’ di attività fisica, fatela pure, vi aiuterà a sentirvi meglio. ToroSarete avvolti da una strana sensazione che renderà questo fine settimana un po’ particolare. Forse, fareste meglio a fare i conti con le emozioni che avete represso. GemelliLe stelle vi renderanno particolarmente disponibili alle novità. Non a caso potrebbe essere il week-end giusto per una rinascita in campo sentimentale. CancroGrazie alla vostra capacità di giudizio riuscirete a prendere delle decisioni molto sagge. Se ce la metterete tutta, potreste fare anche un bel salto di qualità. LeoneUtilizzate questi ...

