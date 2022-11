Oriana mette alle strette Antonino e Giaele | “Avete fatto sesso?” | la loro risposta – VIDEO

(Di venerdì 4 novembre 2022)Marzoli appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, senza peli sulla lingua va dritta al punto e chiede aDe Donà eSpinalbese cosa è successo tra disotto il piumone.svelano cosa è successo sotto il piumone al GF Vip “scop*to?”, domanda la nuova concorrente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Isa e Chia

Il suo ingresso suscita grande curiosità nell'opinionista Orietta Berti, per la quale Onestini improvvisa uno spogliarello ein mostra gli addominali.Marzoli - Influencer venezuelana ...... dalle pagine dell''Europeo', smentisce e ribalta la versione delle autorità ealle strette l'... Un'altra battaglia di giornalismo e coerenza diFallaci, un libro che rende finalmente ... Oriana Marzoli chiede ad Antonino e Giaele se abbiano avuto rapporti Prime antipatie tra i veterani del Grande Fratello Vip e le sei new entry: Antonella non è contenta dei commenti che Oriana ha fatto su lei ed Edoardo ...Nella puntata di giovedì 3 novembre hanno fatto il loro ingresso nella Casa Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Sarah Altobello, Oriana Marzoli, Luciano Punzo e Micol Incorvaia ...